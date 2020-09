Cidades Homem que saiu de Goiânia é detido na Bahia com 63 filhotes de shih-tzu aglomerados em carro Outros três cachorros foram abandonados pelo suspeito em uma estrada de Tanquinho de Lençóis, na Bahia, e foram encontrados mortos pelos policiais

Um homem de 56 anos foi detido na última sexta-feira (29) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itaberaba, na Bahia, após ser flagrado transportando 63 filhotes de Shih-tzu presos e amontoados no banco traseiro e no porta-malas de um carro. De acordo com o relato do suspeito, ele teria saído de Goiânia e iria comercializar os cachorros em petshops de Salvador, n...