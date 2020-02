Cidades Homem que morreu por suspeita de intoxicação da cerveja Backer é enterrado sem necropsia Governo mineiro diz que está investigando o que levou o hospital a liberar a vítima sem o exame; homem morreu no último dia primeiro

O corpo de um homem que morreu com suspeita de intoxicação por dietilenoglicol, depois de consumir cerveja da Backer, foi enterrado sem ter passado por necropsia no Instituto Médico Legal (IML). Identificado como José Alves, o paciente estava internado no hospital da rede pública estadual Risoleta Neves, na Região Norte de Belo Horizonte, e morreu no sábado (...