Vida Urbana Homem que matou o assassino do cartunista Glauco é preso em Goiânia Ele estava foragido do sistema prisional e recaptura foi feita por militares da Rotam no Jardim Presidente, em Goiânia

Nilson Ferreira de Almeida, apontado como autor da morte de Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, conhecido como Cadu, foi preso na tarde deste domingo (7) no Jardim Presidente, em Goiânia. Cadu foi o responsável pela morte do cartunista Glauco e do filho dele, em São Paulo, em 2010, além de outros dois assassinatos na capital em 2014. Nilson estava foragido do sistema prisional e...