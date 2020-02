Cidades Homem que matou a mulher por ter nome em 'lista de cornos' é condenado a 18 anos de prisão em Goiás O comerciante Sérgio Araújo do Carmo assassinou a própria esposa com quatro tiros no rosto após ver o nome dele sendo divulgado numa suposta lista que identificava os homens traídos da cidade de Nova Crixás; crime ocorreu em 2006

A Justiça de Goiás condenou a 18 anos de prisão um homem que assassinou a própria mulher com quatro tiros no rosto após ver o nome dele sendo divulgado numa suposta lista que identificava os homens traídos da cidade de Nova Crixás. O crime ocorreu no dia 6 de setembro de 2006, cerca de um mês antes de ser sancionada a Lei Maria da Penha e gerou repercussão na cidade. A...