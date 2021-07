Cidades Homem que forjou suicídio da esposa após esganá-la é condenado em Luziânia a 18 anos de prisão O caso aconteceu em março de 2017, depois que a dentista Nathália Verônica Macedo descobriu que estava sendo traída pelo marido

Ivo Mendes, de 33 anos, foi condenado a 18 anos e seis meses de prisão pela morte de sua esposa, Nathália Verônica Macedo, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu em março de 2017, depois que a dentista, na época com 26 anos, descobriu que estava sendo traída pelo marido. Após cometer o crime, o ex-assessor de microempresas simulou o suicídio da v...