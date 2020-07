Cidades Homem que cultivava maconha em casa é preso em Rio Verde Guarda Civil Municipal também apreendeu drogas no carro do suspeito

Um homem foi preso ao ser flagrado com drogas em sua casa e no seu carro, em Rio Verde. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), no dia 27 de junho, durante patrulhamento pelo Bairro Anhanguera, populares denunciaram uma atitude suspeita em uma residência. Na casa, a equipe da GCM encontrou um casal brigando, porque segundo a mulher, o marido estari...