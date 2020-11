Cidades Homem que comercializava droga em distribuidora de bebidas em Aparecida é preso Suspeito tem passagem por homicídio e portava 102 porções de cocaína no momento da prisão

Um homem de 31 anos foi preso neste final de semana com 102 porções de cocaína. A Polícia Militar efetuou a prisão do suspeito na noite de sábado (21), no bairro Cidade Vera Cruz I, em Aparecida de Goiânia-GO. Os policiais ainda apreenderam cerca de R$ 4 mil em dinheiro. O suspeito é proprietário de uma distribuidora de bebidas e o levantamento inicial mostra que el...