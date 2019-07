Cidades Homem pula no rio para salvar mulher que saltou de ponte em Ceres Após ser resgatada por lavador de veículos, a mulher foi entregue aos familiares

Uma mulher de 42 anos, aparentemente com problemas mentais, pulou no final da tarde desta quinta-feira (11) da antiga ponte sobre o Rio das Almas que liga os municípios de Ceres e Rialma, no Vale do São Patrício. Ela foi salva por iniciativa de um lavador de veículos, que trabalha numa empresa ao lado. Daniel Braz da Silva, de 31 anos, arriscou a própria vida ao pular d...