Cidades Homem preso suspeito de ter matado companheira e enterrado corpo em fossa chega a Goiânia Corpo de Eliene da Silva Dourado, de 45 anos, foi encontrado dentro de uma fossa desativada

O suspeito de ter matado a companheira e enterrar o corpo dentro de uma fossa no Setor Chácara Vilage Santa Rita, em Goiânia, desembarcou, na noite desta quarta-feira (9), na capital. Sebastião Carlos Lima da Silva chegou por volta de sete horas no hangar do aeroporto Santa Genoveva, sob escolta da Polícia Civil (PC) e foi encaminhado para fazer o exame de corpo delito...