Cidades Homem preso em Aparecida suspeito de estuprar enteada de 11 anos Mãe flagrou homem passando a mão nas partes íntimas da criança e acionou a Polícia Militar. Ele tentou fugir, mas foi preso

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (09) suspeito de estuprar a enteada de 11 anos. O crime foi registrado no bairro Itapuã, em Aparecida de Goiânia. O caso foi descoberto nesta sexta-feira (08) quando a mãe da vítima saiu de casa para ir ao supermercado e deixou o padrasto com a menina. No caminho, ela percebeu que esqueceu a carteira e voltou para a residência. Quando chegou...