Cidades Homem perde controle da direção do carro e morre em capotamento na GO-154 Mais duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para a UPA de Ceres

Um homem identificado como Carlos Francisco da Silva morreu na noite de sábado (08), ao capotar seu carro no km 199 da GO-154, entre Uruana e Carmo do Rio Verde. Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 21h30, o condutor do Honda Civic estava no sentido Uruana - Carmo do Rio Verde, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista, capotou e foi arremessado. O motorista m...