Cidades Homem passa três décadas com a história nas mãos Morador de Nazário guardou bem arqueológico encontrado quando era criança em fazenda. Machadinha de pedra polida pode ajudar a contar sobre nossos antepassados

Quando William José Costa se deparou com aquele objeto o olhar foi de encantamento da criança que era. Ele estava com 12 anos quando o funcionário do pai, fazendo varrição para encontrar sementes na Serra da Jiboia, no município de Nazário, a 71 km de Goiânia, tocou na pequena machadinha de pedra polida. Era o brinquedo que William não tinha. Sem saber do que se trata...