Cidades Homem pagou R$ 1 mil para adolescente ajudá-lo a matar e ocultar corpo de compadre em Bonfinópolis Emboscada foi organizada com celular da esposa do autor com convite para encontro íntimo. Ademostero Batista foi morto com golpes de faca e de uma barra de ferro

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Bonfinópolis por participação na morte e ocultação do cadáver de Ademostero Batista da Silva, de 48 anos, em fevereiro deste ano. Ele recebeu R$ 1 mil para ajudar na execução do crime planejado pelo compadre da vítima depois que ele viu que Ademostero havia mandado mensagens com conotação sexual para sua esposa. A invest...