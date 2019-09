Cidades Homem não resiste a facadas e morre em cais do bairro Goiá A vítima foi socorrida no local do crime, no Jardim Botânico, mas não resistiu

Osvaldo Rodrigues Ramos, de 43 anos, morreu após uma briga de bar no Jardim Botânico, em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (27). Testemunhas disseram á polícia que a discussão começou por conta de uma mulher. A ocorrência foi registrada na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) às 1h21. A vítima foi atingida com vários golpes de faca. Após co...