Cidades Homem mostra notal fiscal de R$ 5 mil e é preso em Goiás com esmeraldas avaliadas em R$ 3,2 milhões Suspeito disse que levava as pedras de Minas Gerais para a Bahia, onde seriam lapidadas

Um homem de 45 anos foi preso na madrugada deste sábado (13) na GO-139, em Corumbaíba, região sul de Goiás, suspeito de transportar ilegalmente 13 kg de esmeraldas. O suspeito portava uma nota fiscal de R$ 5 mil para transportar as pedras. De acordo com o Comando de Operações de Divisas (COD), as esmeraldas são avaliadas em R$ 3,2 milhões. O quilate (0,2 g...