Cidades Homem morto após ser esfaqueado trabalhava há um mês como motorista de aplicativo em Goiás Ismael Ribeiro, de 55 anos, ainda conseguiu dirigir até uma unidade hospitalar no setor Marista, mas não resistiu

Atualizada às 10h23. Ismael Ribeiro, de 55 anos, morto após ser esfaqueado trabalhava a cerca de 1 mês como motorista de transporte por aplicativo. A informação é do presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativos do Estado de Goiás (Amago), Leidson Alves. Ele contou que após a confirmação da morte do colega esteve no Instituto Médico Legal (IML) e conve...