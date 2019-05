Cidades Homem morto após descarga elétrica deve ser sepultado nesta quinta-feira (9) em Goiânia Corpo de Vanderlan Souza da Silva, 41 anos, é velado no Setor dos Funcionários

O corpo de Vanderlan Souza da Silva, de 41 anos, deve ser sepultado no início da tarde desta quinta-feira (9) no Cemitério Vale da Paz, na saída para Bela Vista de Goiás. Nesta manhã, ele é velado em uma funerária na Rua P-16, no setor dos Funcionários, em Goiânia. Vanderlan morreu na tarde desta quarta-feira (8) após receber uma descarga elétrica enquanto fazia ...