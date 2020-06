Cidades Homem morre no Rio São Patrício, na zona rural de Itapaci Flázio Rodrigues Santana, conhecido como Baixinho, estava trabalhando no fundo do rio com o auxilio de uma draga

Um homem que estava trabalhando com uma draga no Rio São Patrício, distrito de Ponte Nova, município de Itapaci, a 194 km de Goiânia, morreu neste sábado (6) depois de não conseguir subir à tona. Flázio Rodrigues Santana, de 44 anos, estava no local com outras pessoas e havia mergulhado no rio. Como não respondeu aos chamados dos companheiros, o Corpo de Bombeiros e a...