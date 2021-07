Cidades Homem morre em Perolândia ao ser soterrado durante escavação de um poço Os bombeiros realizaram a segurança do local e utilizaram pás, enxadas e a cavadeira hidráulica para realizar o salvamento

Um homem de 47 anos foi soterrado durante a escavação de um poço com uso de cavadeira hidráulica, a vítima que trabalhava no fundo foi levada com o desmoronamento da encosta do buraco. Por volta das 16h desta sexta-feira (9), equipes do Batalhão de Jataí foram acionadas na fazenda da zona rural de Perolândia. Duas viaturas dos Bombeiros e cinc...