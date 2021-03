Cidades Homem morre em acidente no Sudoeste goiano Veículo em que a vítima estava capotou próximo à entrada do Parque das Emas

Um homem morreu após o veículo em que estava capotar próximo à entrada do Parque das Emas, na zona rural de Mineiros, no Sudoeste goiano. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 6h50 e quando chegou ao local constatou o óbito da vítima. De acordo com a corporação, uma testemunha contou que acidente teria acontecido durante a madrugada. A susp...