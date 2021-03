Cidades Homem morre em acidente no Jardim Novo Mundo, em Goiânia A vítima estava em uma motoneta, perdeu o controle do veículo e bateu no portão do condomínio em que morava, segundo informações da Delegacia de Crimes de Trânsito

Um homem de 55 anos morreu na noite desta quarta-feira (17) em acidente no cruzamento da Avenida Acary Passos com Rua José Benedita de Morais, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima estava em uma motoneta, perdeu o controle do veículo e bateu no portão do condomínio em que morava. Depois, de acordo...