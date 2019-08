Cidades Homem morre em acidente entre carro e caminhão na GO-040 O caminheiro contou para a PRE que o outro veículo entrou na contramão

Um homem de 30 anos morreu por volta das 5h30 deste domingo (11), ao bater de frente seu Fiat Palio em um caminhão que carregava leite, no km 72 da GO-040, em Cromínia, no Sul de Goiás. O motorista do carro ficou preso às ferragens, mas foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, porém, não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal ...