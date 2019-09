Cidades Homem morre em acidente entre carro e caminhão na BR-158, em Piranhas De acordo com o Corpo de Bombeiros, vítima foi encontrada sem vida e presa às ferragens

Um homem morreu, na manhã desta terça-feira (17), em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, ocorrido na BR-158, na zona rural, entre as cidades de Piranhas e Caiapônia, no Noroeste do Estado. Por volta das 12h, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar o resgate. A vítima foi encontrada já sem vida e presa às ferragens, s...