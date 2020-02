Cidades Homem morre em ação policial no Recanto do Bosque, em Goiânia Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências socorreu o ferido, mas ele não resistiu aos ferimentos

Um homem morreu em uma ação policial, na manhã desta sexta-feira (21), na Rua RB-27, no Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. O homem estava com outros dois quando foram parados pela Polícia Militar (PM). Na abordagem, o trio teria atirado contra os policiais, que revidaram. Um deles foi atingido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu)...