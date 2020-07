Cidades Homem morre em ação policial no Jardim América, em Goiânia Na residência, onde o homem foi localizado, os policiais apreenderam 3 kg de maconha, uma balança de precisão e uma pistola calibre 380

Um homem, de 25 anos, morreu em uma ação policial, na noite deste sábado (4), no setor Jardim América, em Goiânia. A Polícia Militar (PM) informou que ele era suspeito de ter atirado contra uma equipe do 45° BPM na região de Aparecida de Goiânia, momentos antes, e que após efetuar os disparos fugiu do local. Após buscas da polícia, o homem foi encontrado em uma ca...