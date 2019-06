Cidades Homem morre em ação policial em Goiânia Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o homem estava armado e teria reagido a uma abordagem policial

Um homem morreu durante uma ação policial, na manhã desta quarta-feira (19), às margens da BR-060, no setor Village Santa Rita, em Goiânia. Segundo informações preliminares da Polícia Civil (PC), o homem estava armado e teria reagido a uma abordagem policial. Os policiais revidaram também com tiros e o suspeito foi baleado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi en...