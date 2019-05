Cidades Homem morre em ação policial em Goiânia Uma equipe da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios foi enviada para o local

Atualizada às 12h22. Um homem morreu em um confronto com a Polícia Militar (PM), na manhã desta terça-feira (7), na Rua RV-06, no Residencial Rio Verde, em Goiânia. Uma equipe da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) já foi enviada para o local. Um segundo confronto teria acontecido na Rua Ana Isabel De Santana, no Jardim Dom Bosco II, em A...