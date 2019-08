Cidades Homem morre em ação policial em Goiás Suspeito estava com a filha de 12 anos em um carro

Um homem, que estava com a filha de 12 anos, morreu em uma ação policial, na noite desta segunda-feira (26), em Ipameri, na região Sudeste do Estado. Ele estava em um posto de combustível e quando viu os policiais ficou nervoso. Os policiais tentaram abordá-lo, mas ele saiu com o carro em alta velocidade. A filha dele estava no banco do passageiro. Durante a pers...