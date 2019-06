Cidades Homem morre e mulher fica gravemente ferida após baterem o carro de frente com um caminhão A Polícia Rodoviária Estadual encontrou garrafas de cerveja dentro do veículo das vítimas após o acidente que ocorreu na GO-060, em Trindade

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após baterem o carro em que estavam de frente com um caminhão, na madrugada deste sábado (22), no km 19 da GO-060, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) encontrou garrafas de cerveja dentro do veículo das vítimas. O teste do bafômetro foi feito no caminhoneiro e reve...