Cidades Homem morre durante ação policial no Setor Gentil Meireles, em Goiânia Segundo Polícia Militar, policiais foram acionados em denúncia envolvendo tráfico de drogas

Atualizada às 9h32 Um homem identificado como Francois do Couto de Miranda, de 31 anos, foi morto na tarde desta segunda-feira (12), no Setor Gentil Meireles, em Goiânia durante uma ação policial. De acordo com a Polícia Militar, os policiais da Rotam se deslocaram até uma residência após denúncia envolvendo tráfico de drogas. Ele não teria respeitado a voz de pris...