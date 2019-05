Cidades Homem morre durante ação policial em Goiânia Caso aconteceu no Setor Buena Vista IV. De acordo com a Polícia Militar, Rotam teria tentado realizar uma abordagem após receber denúncias e foi recebida com tiros

Um homem de 24 anos foi morto na tarde desta quinta-feira, dia 23, em um suposto confronto com equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), no Residencial Buena Vista IV, em Goiânia. Warley Borges dos Santos Silva teria reagido com tiros contra os policiais que o abordaram, segundo a PM. A equipe da Rotam teria sido chamado para realizar uma aborda...