Cidades Homem morre com descarga elétrica enquanto trabalhava em festa de formatura em Goiânia Secretaria Municipal de Assistência Social foi acionada para dar suporte aos familiares

Um homem de 35 anos morreu, na noite de sábado (1), ao receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava na decoração de uma formatura, em um espaço de eventos no Setor Jaó, em Goiânia. Ele morreu antes mesmo da chegada do socorro. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML). A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) foi acionada para dar suport...