Homem morre carbonizado em colisão entre carro de passeio e caminhão bitrem em Goiás

Um homem morreu carbonizado, no início da manhã desta sexta-feira (28), em um acidente no trevo do Córrego do Ouro, no quilômetro 406, da GO-164, entre São Luís de Montes Belos e Sanclerlândia. Ele conduzia um veículo de passeio e se envolveu em uma colisão com um caminhão bitrem utilizado para transportar leite, mas que estava vazio. O tenente do Corpo de Bombei...