Homem morre atropelado enquanto atravessava BR-153, na Vila Morais, em Goiânia

Valdivino David da Silva, de 51 anos, morreu na tarde deste sábado (13), após ser atropelado na BR-153, em Goiânia. O acidente aconteceu no KM 495, na Vila Morais e a vítima atravessava a rodovia por baixo da passarela. A condutora do carro, que levava dois passageiros, passou pelo teste do bafômetro, mas apontou resultado negativo. A mulher dirigia uma camioneta Ford/ ...