Cidades Homem morre após troca de tiros na Feira da Lua, em Goiânia Até às 22 horas deste sábado (3), o corpo ainda não tinha sido retirado do local

Um homem morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na Feira da Lua, na noite deste sábado (3), no Setor Oeste, em Goiânia. Segundo testemunhas, o ocorrido foi por volta das 19h30 e depois do disparo houve correria por parte de feirantes e consumidores que estavam no local. Informações preliminares da Delegacia de Homicídios da Polícia Civ...