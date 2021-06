Cidades Homem morre após ser eletrocutado no Parque Amazônia, em Goiânia Corpo de Bombeiros chegou a acionar helicóptero para socorro, mas vítima morreu no local

Um homem morreu nesta sexta-feira (11) após ser eletrocutado e cair de três metros de altura, na Avenida Alexandre de Morais, no Parque Amazônia, em Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada e chegou a mobilizar um helicóptero para o socorro. Apesar disso, a vítima morreu no local. Ainda não há informações sobre o que teria...