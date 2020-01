Cidades Homem morre após ser baleado por dois suspeitos em uma moto, em Goiânia Crime segue ainda sem explicação; homem chegou a ser socorrido com vida e alegou que estaria fazendo a manutenção em seu carro quando foi surpreendido e levou quatro tios na manhã deste sábado (18)

Um homem morreu atingido por quatro tiros no Jardim Vista Bela, em Goiânia, durante a manhã deste sábado (18). Testemunhas informam à polícia que dois homens em uma moto passaram atirando contra a vítima. A assessoria da Polícia Militar informa que ao chegar no local a vítima foi encontrada ainda com vida e ao ser questionado sobre o que aconteceu, relatou que es...