Homem morre após ser atropelado por ônibus do transporte coletivo em Goiânia

Um homem de 30 anos morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo, na manhã desta quinta-feira (14), na GO-070, no setor Residencial Ville, em Goiânia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict)...