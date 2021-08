Cidades Homem morre após ser atropelado na BR-060, em Santa Helena de Goiás Motorista informou que a vítima teria atravessado a pista de maneira inesperada e que não conseguiu desviar

Um homem morreu após ser atropelado na BR-060, próximo ao trevo de Santa Helena de Goiás, na manhã desta terça-feira (24). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um carro de passeio que seguia no sentido Rio Verde para Goiânia informou que, inesperadamente, a vítima tentou cruzar a pista e foi atropelada. Com o impacto, o homem não resist...