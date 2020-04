Cidades Homem morre após ser atropelado na Avenida Santa Maria, em Goiânia Vítima chegou a ser socorrida no local, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem com aproximadamente 50 anos morreu na noite desta quarta-feira (15) após ser atropelado na Avenida Santa Maria, no Residencial Cidade Verde, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, a vítima ao atravessar a primeira via, sentido Rua 7-A, subiu no canteiro central e ao começar a cruzar a segunda pista, por motivos ainda ignorados, foi atingido por Chevrolet Classic L...