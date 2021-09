Cidades Homem morre após ser atropelado duas vezes em Goiânia Vítima tentou atravessar correndo a rodovia BR-060, próximo ao viaduto da Avenida Aderup com a Avenida Consolação, quando foi atingido por dois veículos

Um homem de 43 anos foi atropelado duas vezes nesta quinta-feira (2) enquanto tentava atravessar correndo a rodovia BR-060, próximo ao viaduto da Avenida Aderup com a Avenida Consolação, no setor Vila Canaã, em Goiânia. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Cláudio Serrano foi atingido primeiramente por veículo Toyota/Corolla que trafegava pela rodovi...