Cidades Homem morre após se desequilibrar e cair batendo em pedras em cachoeira de Formosa Acidente aconteceu nesta segunda-feira (12)

Um homem morreu afogado nesta segunda-feira (12) após se desequilibrar em uma cachoeira no município de Formosa, entorno do Distrito Federal (DF). Testemunhas afirmaram ao Corpo de Bombeiros que ele estava na parte superior, quando caiu e teria batido com o corpo nas pedras antes de cair na água. As buscas começaram e a vítima foi encontrada, já sem vida, em uma profundidade a...