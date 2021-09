Cidades Homem morre após perder direção do veículo e cair de viaduto na GO-080, em Goiânia Ademir de Almeida era mecânico de aviões e estava indo para o trabalho, no aeroporto da capital. A causa do acidente ainda não foi identificada

Um homem de 68 anos morreu na manhã desta quarta-feira (22) após o carro que conduzia cair do viaduto localizado no cruzamento da Rodovia GO-080 com a Avenida Perimetral Norte, na Vila Jardim São Judas Tadeu, em Goiânia. Ademir de Almeida era mecânico de aviões e estava indo para o trabalho, no aeroporto da capital. A causa do acidente ainda não foi identificada. Segundo a Dele...