Cidades Homem morre após perder controle do veículo e colidir contra árvore em Goiânia Acidente aconteceu no Jardim das Esmeraldas e passageira de 30 anos ficou ferida. Mulher foi levada ao Hugo em estado grave

Danilo Cabral Giacomet, de 33 anos, morreu na madrugada deste domingo (24) após colidir o carro que dirigia contra uma árvore. O acidente aconteceu no Jardim das Esmeraldas, em Goiânia e segundo informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), ele teria perdido o controle do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a morte do condutor foi c...