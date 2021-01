Cidades Homem morre após encostar em fiação e levar choque em Goiânia Os fios estavam no chão e podem ter caído durante a forte chuva de sábado

Um homem morreu na manhã deste domingo (10) após encostar em uma fiação e levar um choque na Avenida Tupirama, no Residencial Shangry-la II, em Goiânia. Os fios estavam no chão e podem ter caído durante a forte chuva de sábado. A Polícia Civil irá apurar as causas do acidente. Em nota, a Enel lamentou o ocorrido e informou que diversas ocorrências foram registradas por co...