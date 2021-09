Cidades Homem morre após carro sair da pista e cair de ponte em Niquelândia Corpo ficou preso às ferragens às margens de um córrego na GO-532

Um homem morreu nessa terça-feira (14) após o veículo que ele dirigia sair da pista e cair de uma ponte na GO-532, em Niquelândia, na região Norte de Goiás. As informações são do Corpo de Bombeiros. Conforme a corporação, o corpo da vítima ficou preso às ferragens do carro modelo VW/Gol, de cor prata. Após a retirada, o corpo do motorista foi encaminhado para o Inst...