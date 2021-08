Cidades Homem morre após carro capotar e cair de ponte em Alto Paraíso Caso ocorreu na região de Macaquinhos, na noite de sexta-feira (20)

Um homem, de aproximadamente 30 anos, morreu na noite de sexta-feira (20), após o veículo em que ele estava capotar e cair de uma ponte, na região de Macaquinhos, em Alto Paraíso de Goiás. O Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou o resgate do corpo. De acordo com a corporação, o carro caiu no rio a uma altura de cerca de quatro metros. Foi feita uma varredura para v...