Cidades Homem morre após carro cair de ponte em estrada vicinal, em Serranópolis De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro capotou e ficou preso nas pedras do barranco, mas não chegou a cair na água

Um homem de 58 anos morreu e outro ficou ferido na noite desse sábado (4), após o veículo em que eles estavam cair da ponte que fica sobre o Córrego do Raio, em uma estrada vicinal localizada a 2 quilômetros de distância do município de Serranópolis, no sudoeste de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro capotou e ficou preso nas pedras do barranco, mas nã...