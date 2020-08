Cidades Homem morre após acidente entre moto e carro na GO-060, em Trindade Segundo dados do boletim de ocorrência registrado, a moto de Reiniery Moraes Figueiredo colidiu com a traseira do veículo conduzido por Weslei da Silva Bueno

Na noite da última sexta-feira (31), Reiniery Moraes Figueiredo morreu após uma colisão entre a moto que pilotava e um carro, no Km 15 da GO-060, em Trindade. Segundo dados do boletim de ocorrência registrado, a moto de Reiniery colidiu com a traseira do veículo conduzido por Weslei da Silva Bueno. A vítima era funcionária da TV Serra Dourada, atuava na área de Tec...