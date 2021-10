Cidades Homem morre ao tentar salvar esposa que estava se afogando em rio de Quirinópolis José Nivelson dos Santos, de 54 anos, teria sido retirado pela própria esposa, que o deixou às margens do rio para procurar ajuda

Um homem de 54 anos morreu após tentar salvar a esposa que estava se afogando no Rio Preto, na zona rural de Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, José Nivelson dos Santos já estava sem vida quando a equipe de resgate chegou ao local. Após constatar o óbito, o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil foram acionados. Os Bombei...